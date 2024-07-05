ДНР, 5 июля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Представитель группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Хортица» Назар Волошин заявил о проблемах на донецком направлении из-за тактики российских военных, сообщает Interia.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

«Интенсивность обстрелов со стороны ВС России не уменьшилась, россияне продолжают атаковать», — приводит его слова издание.

Представитель группировки ВСУ подчеркнул, что российские военные рассредотачиваются и атакуют позиции украинской армии. Чтобы отвлечь внимание от своих действий, ВС РФ усиливают артиллерийскую атаку и удары беспилотников типа камикадзе и «Ланцетов».

Наиболее ожесточённые бои идут в районе Часова Яра, который расположен на временно оккупированной ВСУ территории ДНР, добавил собеседник.

Представитель группировки «Хортица» 4 июля заявил, что украинские войска покинули район Канал в Часовом Яре. Он добавил, что попытки удержать район были для ВСУ нецелесообразны, такие действия угрожали жизням военных.

Ранее ИА Регнум передавало, что ВС России взяли под полный контроль район Нового города Часова Яра. Российские военные на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны.

В Минобороны России 1 июля рассказали о ходе освобождения Раздоловки в ДНР. Так, десантники Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) разработали план скрытого подхода к населённому пункту, застав противника врасплох.