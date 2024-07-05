Москва, 5 июля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что 88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов «Сбер» принимает с использованием AI-моделей.

Пресс-служба «Сбера» Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

«Развитие и внедрение искусственного интеллекта — наш самый большой технологический приоритет на сегодня», — сказал топ-менеджер в своем выступлении на Финансовом конгрессе Банка России. Он особо отметил важность интегрирования AI в корпоративное кредитование, добавив, что искусственный интеллект уже давно стал неотъемлемой частью кредитного процесса в «Сбере». «Уже сейчас 88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов принимается с использованием AI-моделей. Наша цель — до конца 2026 года увеличить данный показатель до 99%», — заявил Ведяхин.

Топ-менеджер также рассказал о том, что «Сбер» продолжает развивать конструктор госпрограмм — удобный инструмент для оценки соответствия компании действующим программам господдержки. В конструкторе клиенты могут сразу подать заявку на участие в госпрограммах. На конец 2023 года пользователям сервиса доступно семь федеральных и 23 региональные программы господдержки. В 2023 году через сервис реализовано 3,3 тыс. сделок на 45 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель «Сбера» за год увеличился на 25% и превысил 23,3 трлн рублей. В ближайшие годы тенденция его роста сохранится.