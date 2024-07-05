Москва, 5 июля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал об интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в «Сбере» в своем выступлении на Финансовом конгрессе Банка России. Топ-менеджер заявил, что «Сбер» уделяет пристальное внимание инициативам, за счёт которых осуществляется комплексная трансформация бизнес-модели.

Пресс-служба «Сбера» Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

«Искусственный интеллект задаёт основной вектор развития «Сбера», поскольку мы верим в то, что он будет активно интегрироваться во все сферы бизнеса», — сказал топ-менеджер. Он добавил, что быстрая интеграция станет возможной по двум причинам. Первая состоит в том, что дальнейшее качественное развитие больших языковых моделей проходит через обучение на большом корпусе знаний из разных областей. Дальнейшее дообучение моделей проходит на доменных знаниях. Ведяхин также отметил то, что вычислительная эффективность подобных моделей растет.

В качестве второй причины он назвал тот факт, что внедрение продуктов на основе генеративного AI стало куда проще, чем сама разработка: чаще всего не нужно обладать специальными знаниями, порог для входа становится минимальным.

Особое внимание «Сбер» уделяет революционным (disrupt) инициативам благодаря которым осуществляется комплексная трансформация бизнес-модели. Управление этой частью портфеля вынесено в отдельный трек с использованием венчурного подхода к распределению ресурсов и одобрению инициатив.

«Мы стараемся быстро тестировать гипотезы бизнеса в рамках этих инициатив ограниченным ресурсом и в случае успеха выдаём дополнительный ресурс для реализации пилотов и тиражирования», — отметил первый зампред правления кредитной организации. По его данным, в disrupt-части портфеля «Сбер» сейчас управляет более чем 70 инициативами, 45% которых уже находятся на этапах пилота и тиража. «40% disrupt-портфеля сейчас направлено на аугментацию наших сотрудников, но мы также активно инвестируем в радикальное изменение клиентского опыта в сегментах B2C (35%) и B2B/G (25%)», — сказал Ведяхин.

Топ-менеджер также подчеркнул, что «Сбер» развивает искусственный интеллект не только чтобы добавить ценности банковскому бизнесу и экосистеме, но и чтобы помочь стране сохранить лидерство по ряду ключевых направлений. «Сбер» является центром компетенций по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с правительством РФ о развитии высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект».