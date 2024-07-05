Севастополь, 5 июля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава Севастополя в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее Развожаев сообщил, что ложные цели, имитирующие ракеты, дважды были запущены в сторону Севастополя 4 июля. Губернатор пояснил, что воздушная тревога за день звучала два раза. Первая длилась две минуты, вторая — 11. Средства противовоздушной обороны распознали обманки и не среагировали.

23 июня украинские боевики нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.

В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Все полётные задания в ракеты ATACMS американские специалисты вводят на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в военном ведомстве.