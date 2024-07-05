Москва, 5 июля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. В «Сбере» создана сильнейшая команда, работающая над развитием и внедрением AI-технологий. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России.

Пресс-служба «Сбера» Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России

«Формирование сильной DS-команды было и остаётся в фокусе внимания «Сбера» и является основополагающим элементом для внедрения искусственного интеллекта наряду с созданием инфраструктуры, единого хранилища данных и качественного модельного ландшафта», — заявил Ведяхин. По его словам, DS-команда Сбера, насчитывает порядка 2,7 тыс. специалистов. «Это позволило «Сберу» получить финансовый эффект от AI около 900 млрд рублей накопительным итогом с 2020 года», — отметил первый зампред правления кредитной организации.

В 2023 году научными сотрудниками на знаковых конференциях уровня A/A было представлено 36 научных работ, ещё 57 работ было опубликовано в научных журналах категории Q1, сообщил Александр Ведяхин.