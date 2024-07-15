Москва, 15 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Приёмная кампания в российские вузы продолжается. Её особенностью стало увеличение бюджетных мест для абитуриентов. О том, что российские вузы готовы принять большее число абитуриентов на бюджет, а именно 621 тыс. человек, сообщили в Минобрнауки. Больше всего квот отдано вузам Татарстана (более 23 тыс.), а также Свердловской (более 19 тыс.), Ростовской (более 18 тыс.), Новосибирской (более 15 тыс.) областям и Башкортостану (более 14 тыс.).

Irinazybina Студенты

Новшеством стало и увеличение мест на целевое обучение. Это формат, при котором абитуриент ещё до поступления в образовательное учреждение заключает договор с работодателем. Таким образом у будущего специалиста появляется шанс отучиться по выбранному направлению, получая во время учебы стипендию, а сразу после выпуска — быть трудоустроенным. А для работодателя договор — это гарантия получения молодых специалистов с актуальными знаниями. Всего для целевиков в 2024 году предусмотрено свыше 145 тыс. мест, что на 6% больше, чем в прошлом году. Примечательно, что с 2024 года взаимодействия между потенциальным работодателем и студентом переведены в цифровой формат.

«Теперь все работодатели имеют возможность через платформу «Работа в России» разместить своё предложение по целевому обучению. В свою очередь, выпускники школ и даже студенты могут выбрать», — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По национальному проекту «Наука и университеты» для студентов создаются все необходимые условия для продуктивного и комфортного обучения, масштабных научных проектов на базе университетов. Кроме того, студенты могут делать первые шаги в предпринимательстве.

«В Указе о национальных целях развития президент Владимир Путин обозначил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов. Высшее образование — одна из основ, которая помогает людям сформировать навыки, необходимые для профессионального развития, и обеспечить страну кадрами для достижения еще одной национальной цели — технологического лидерства», —отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что по нацпроекту в России создается также сеть из современных кампусов, 118 вузов получают гранты по программе «Приоритет-2030», а для подготовки квалифицированных кадров в стране открыты 50 передовых инженерных школ.

Так, Сахалинский государственный университет (СахГУ) в 2024 году предлагает абитуриентам более 750 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и среднего профессионального образования.

«В этом году у нас более чем на 100 бюджетных мест больше. Мы специально направили заявку в Министерство высшего образования и науки РФ на выделение дополнительных мест. Это хорошая поддержка как для наших ребят, так и для абитуриентов с материка. Важно, чтобы лучшие оставались и самые талантливые приезжали в регион», — сказал ректор СахГУ Александр Самардак.

Он также обратил внимание на магистерский профиль «Управление разработкой нефтегазовых месторождений». По оценке ректора СахГУ, эта программа будет востребована не только у профильных специалистов, но и у тех людей, которые работают в отрасли добычи нефти и газа, имеют степень бакалавра, но обучались по другому направлению.

«Программа совершенно новая не только для нашего университета, но и для всей страны, поскольку именно на Сахалине запустят в работу первый в России водородный полигон», — отметил ректор СахГУ.

Нижегородский государственный университет (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского при поддержке национального проекта открыл первую в России кафедру киберпсихологии. Студенты кафедры будут участвовать не только в аналитике, но и в разработке новых ИТ-решений.

«Прямо сейчас киберпсихология превращается в самостоятельное научное направление, и мы выступаем первопроходцами в этой области. В ННГУ действует лаборатория киберпсихологии, магистерская программа, готовится первый учебник. А благодаря кафедре молодые учёные смогут поучаствовать в киберпсихологических исследованиях и развивать собственные проекты уже на уровне бакалавриата», — рассказала заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарёва.

А создаваемый в Нижнем Новгороде межвузовский ИТ-кампус мирового уровня НЕЙМАРК будет готовить специалистов для микроэлектронной промышленности. Планируется, что программа объединит образовательную базу в области программирования и инженерии, что позволит выпускникам успешно работать в сфере разработки сложных технических систем.

«Совместная программа направлена на подготовку инженеров, в которых критически нуждается наша микроэлектронная промышленность. На выходе это будут высококвалифицированные специалисты, владеющие знаниями и навыками на стыке «железа» и «софта» — то есть знающие, как строить «архитектуру чипов», и владеющие низкоуровневым программированием. По отдельности таких специалистов выпускают, но в разных вузах или на разных программах. Совместно с ННГУ мы объединим данные направления в одно и будем выпускать универсального сотрудника», — рассказал директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса НЕЙМАРК» Валерий Черепенников.

Приём документов в российские вузы продолжится до 20 июля при наличии дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности. А с 20 по 25 июля — срок окончания приема документов от абитуриентов, поступающих без дополнительных вступительных испытаний.

Подать документы в вузы по всей России можно как очно, так и не выходя из дома — с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Если абитуриент планирует поступать в другой город или отправлять заявление сразу в несколько вузов, это значительно сократит время, силы и деньги на дорогу.

Только в первые часы приёмной кампании этого года в вузы через портал было подано более 16 тыс. заявлений, что превышает количество заявлений в тот же период прошлого года в три раза. А общее количество поданных заявлений за приемную кампанию в вузы на текущий момент превышает 1 млн.

А выбрать будущую специальность стало легче благодаря навигатору на сайте наука.рф. На платформе можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры почти 500 вузов по всей стране.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Наука и университеты», который реализуется по решению президента Владимира Путина, направлен на укрепление системы высшего образования и создание новых возможностей для молодежи России. Он обеспечивает студентов всеми необходимыми условиями для комфортного и продуктивного обучения и для создания масштабных научных проектов на базе университетов.