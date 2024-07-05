Краснодар, 5 июля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника ВСУ в многоквартирном доме в Приморско-Ахтарске Краснодарского края провисла кровля, выбиты фрагмент стены и окна. Кадры опубликовали «Известия».

Соцсети

«Вот так выглядит пострадавший дом, который ночью атаковал беспилотник. Можем наблюдать всюду следы провисшей кровли. На полу везде куски железа. На земле битое стекло. Взрывной волной выбило стекла», — сообщил корреспондент агентства.

На кадрах видно, что взрывной волной был вырван целый фрагмент из стен, кирпичи и осколки стекла повредили припаркованные возле дома автомобили.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в Краснодарском крае в больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск. В результате атаки ВСУ был повреждён трёхэтажный многоквартирный дом.

Подразделения противовоздушной обороны за ночь 5 июля уничтожили над российскими регионами 50 вражеских беспилотников. В небе над Кубанью было сбито 14 дронов. Ещё 26 дронов силы ПВО ликвидировали над Запорожской областью. Над территорией Ростовской области уничтожили 10 БПЛА.