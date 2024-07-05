Донецк, 5 июля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Заминированный схрон с оружием, заготовленный украинскими диверсантами, обнаружен в Володарском районе ДНР. Об этом сообщили в ФСБ.

Кадр из видео

В схроне были гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию. Его заготовили в 2022 году.

Взрывные устройства изъяли и уничтожили.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Мариуполе сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.