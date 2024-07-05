Москва, 5 июля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. В ходе проведённой проверки после резонансной истории с тщательным досмотром школьников перед ЕГЭ прокуратура не подтвердила факты досмотров и требований участников экзаменов снять какие-либо предметы одежды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

ИА Регнум Воронеж, ЕГЭ

После поступивших многочисленных жалоб выпускников на унизительные досмотры в пунктах проведения ЕГЭ ведомство обратилось в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру. Особый общественный резонанс вызвала история в Воронеже, где, как утверждалось в соцсетях, у школьниц проверяли нижнее бельё.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что нарушения в воронежской школе подтвердились частично. В ходе проверки выяснилось, что металлоискатель был плохо настроен и чувствительно реагировал на элементы металла на одежде выпускников.

«При этом факты досмотров и требований участников снять какие-либо предметы одежды прокуратурой не подтверждены», — цитирует сообщение Рособрнадзора ТАСС.

В ведомстве указали на выявленное нарушение в пункте проведения ЕГЭ в Воронеже — организаторы слишком поздно начали контрольные мероприятия, за пять минут до начала инструктажа в классах, что привело к затруднению прохода и опозданию нескольких участников на экзамен.

Как сообщало ИА Регнум, директор вечерней школы № 11 в Воронеже Лариса Хопрова уволилась после скандала, вызванного жалобами детей на то, что их заставляли снимать в том числе нижнее бельё при досмотре перед сдачей ЕГЭ.

О жалобах школьников на слишком тщательный досмотр на входе в воронежскую школу перед экзаменом стало известно 29 мая. В Сеть выложили запись с видеокамеры, установленной возле рамки металлоискателя, как одна из учениц задирает одежду перед проверяющим. Местные СМИ сообщили, что ученицы жаловались на то, что их заставляли снимать бюстгальтеры, если не получалось найти причину, почему рамка срабатывала. Подросток рассказал, что ему пришлось при всех снять брюки.

Одна из выпускниц сообщила ИА Регнум, что металлоискатель сломался и начал срабатывать на всех, хотя до этого через него даже проносили телефоны. Она также сообщила, что при прохождении досмотра её подруги металлоискатель сработал на пуговицу, после чего охранник оттянул ей пояс брюк и посмотрел, что под ними.

Депутаты Государственной думы могут рассмотреть законопроект о замене ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию в форме госэкзаменов уже в октябре.