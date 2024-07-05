Бразилиа, 5 июля, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Полиция предъявила экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару серьёзные уголовные обвинения. Его привлекли в процессе расследования дела о ввозе незадекларированных украшений, подаренных властями Саудовской Аравии. Об этом сообщил новостной портал G1.

Isac Nóbrega Президетнт Бразилии Жаир Болсонару

Таким образом, бывшему руководителю страны на данном этапе следствия вменяют присвоение государственного имущества, преступный сговор и отмывание денег.

При этом Болсонару утверждает, что узнал о существовании украшений только через 14 месяцев после их ввоза в страну.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Жаир Болсонару дал показания в качестве свидетеля по делу о драгоценностях, полученных от Саудовской Аравии в 2021 году.

Он сказал, что в декабре 2022 года искал информацию по указанному вопросу и хотел избежать «дипломатических затруднений» в случае продажи ювелирных изделий с аукциона. Драгоценности были найдены в багаже одного из министров правительства Болсонару, прибывших в 2021 году из зарубежной рабочей поездки.

При этом властям удалось изъять только комплект женских украшений, стоимость которых составила около 3 млн евро. Они предназначались супруге экс-президента Мишель Болсонару.

Через год стало известно о том, что из Саудовской Аравии был привезён не только женский, но и мужской комплект драгоценностей. В марте счетная палата Бразилии потребовала от Болсонару сдать подаренные украшения.