Экс-президента Бразилии обвинили в хищении по делу о ювелирных украшениях
Экс-президента Бразилии обвинили в присвоении госимущества в деле об украшениях
Бразилиа, 5 июля, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Полиция предъявила экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару серьёзные уголовные обвинения. Его привлекли в процессе расследования дела о ввозе незадекларированных украшений, подаренных властями Саудовской Аравии. Об этом сообщил новостной портал G1.
Таким образом, бывшему руководителю страны на данном этапе следствия вменяют присвоение государственного имущества, преступный сговор и отмывание денег.
При этом Болсонару утверждает, что узнал о существовании украшений только через 14 месяцев после их ввоза в страну.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле Жаир Болсонару дал показания в качестве свидетеля по делу о драгоценностях, полученных от Саудовской Аравии в 2021 году.
Он сказал, что в декабре 2022 года искал информацию по указанному вопросу и хотел избежать «дипломатических затруднений» в случае продажи ювелирных изделий с аукциона. Драгоценности были найдены в багаже одного из министров правительства Болсонару, прибывших в 2021 году из зарубежной рабочей поездки.
При этом властям удалось изъять только комплект женских украшений, стоимость которых составила около 3 млн евро. Они предназначались супруге экс-президента Мишель Болсонару.
Через год стало известно о том, что из Саудовской Аравии был привезён не только женский, но и мужской комплект драгоценностей. В марте счетная палата Бразилии потребовала от Болсонару сдать подаренные украшения.