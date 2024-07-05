Лондон, 5 июля, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритания Грант Шапсс проиграл выборы и потерял место в парламенте страны, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные избиркома.

Иван Шилов ИА Регнум Англия, Великобритания

Шапсс баллотирующийся от Консервативной партии на своём избирательном округе Уэлин-Хатфилд в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии набрал 16 тыс. голосов. Его обошёл представитель партии лейбористов Эндрю Льюин, за которого проголосовали 20 тыс. избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, в Великобритании на парламентских выборах уверенную победу одерживает оппозиционная Лейбористская партия, которая набирает 410 из 650 мест в палате общин, об этом говорят неофициальные данные единого экзит-полла.

Победа Лейбористской партии в Великобритании не изменит отношение страны к России. Такое мнение высказала руководитель Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елена Ананьева.