Москва, 5 июля, 2024, 04:32 — ИА Регнум. С начала спецоперации российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 42 тыс. украинских воздушных целей. Об успехах ВС РФ сообщил журналистам командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (войска ПВО-ПРО), заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семёнов.

Mil.ru ПВО России

В числе уничтоженных более 42 тыс. вражеских целей — 550 самолётов, более 180 вертолётов и более 27 тыс. беспилотников.

«За стойкость и мужество более 5,5 тыс. бойцов войск ПВО награждены государственными наградами, семеро из них удостоены высокого звания Героя России», — добавил Андрей Семёнов.

Кроме того, за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество десяти соединениям и воинским частям ПВО присвоено почётное наименование «гвардейское».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 3 июля.

Средства ПВО за сутки сбили 37 украинских беспилотников, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, а также противорадиолокационную ракету HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS.

Средства противовоздушной обороны ночью 5 июля отражали атаку в районе Ростова-на-Дону.

2 июля расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара российским военным удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.