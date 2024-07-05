Москва, 5 июля, 2024, 04:10 — ИА Регнум. В отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, военные следователи прекратили расследование уголовного дела, связанного с бывшим командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым, обвиняемым в крупном мошенничестве.

Олег Цоков

По информации следствия, дело в отношении Цокова было прекращено 4 июля по нереабилитирующим основаниям — в связи с его смертью.

«Материалы дела в отношении Попова и ещё Моисеева — выделены в отдельное производство», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, следствие считает, что генерал-майор Иван Попов действовал с помощью генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией обвиняют в хищении более 1,7 тыс. тонн металлоконструкций, которые планировалось направить на создание оборонительных сооружений в Запорожской области. Конструкции были приобретены военно-гражданской администрацией региона в порядке предоставления гуманитарной помощи.

Попов и Моисеев находятся в СИЗО.

Попов отрицает вину. При этом 7 июня следователь сообщил в ходе судебного заседания, что его подзащитный дал изобличающие показания на других участников дела о хищении.

Депутат Госдумы, бывший командующий 58-й общевойсковой армией Андрей Гурулёв сообщил в июле 2023 года, что Цоков погиб в зоне спецоперации, подчеркнув, что генерал-лейтенант сам принял решение отправиться на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем. Цокова посмертно наградили званием Герой России.