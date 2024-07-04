Лондон, 5 июля, 2024, 00:32 — ИА Регнум. В Великобритании на парламентских выборах уверенную победу одерживает оппозиционная Лейбористская партия, которая набирает 410 из 650 мест в Палате общин, об этом говорят неофициальные данные единого экзит-полла.

Иван Шилов ИА Регнум Англия, Великобритания

На втором месте оказалась правящая Консервативная партия, которая, по данным опросов, получит только 131 мандат. На 61 место в Палате общин Великобритании может рассчитывать «Либеральные демократы».

На четвертом месте, по данным экзит-поллов, оказалась правопопулистская партия Reform UK — 13 мандатов, на пятом — Шотландская национальная партия — 10 мандатов.

Как сообщало ИА Регнум, победа Лейбористской партии в Великобритании не изменит отношение страны к России. Такое мнение высказала руководитель Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елена Ананьева.

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что в разговоре с королём Карлом III попросил распустить парламент. Король удовлетворил просьбу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что досрочные выборы в британский парламент являются внутренним делом королевства и не повлияют на отношения Лондона и Москвы.