Прага, 5 июля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Граждане России больше не смогут въехать в Чехию без биометрического паспорта. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский в соцсетях.

Сергей Корсун ИА Регнум Президент Чехии заявил, что за русскими, оказавшимися в Европе, надо внимательно следить

В своём посте глава МИД написал, что «для россиян небиометрического паспорта больше не будет достаточно».

«Безопасность служит приоритетом. Мы не будем ждать очередного акта диверсии. Любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает», — пояснил решение Липавский в соцсети X.

Российские небиометрические паспорта перестали действовать в Чехии 3 июля.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Финляндии в рамках поправок в закон об иностранцах с 1 сентября 2024 года планирует ужесточить ряд мер, которые касаются въезда в страну. Об этом говорится в опубликованном властями заявлении.

Государственный совет на заседании 4 июля предложил президенту Александру Стуббу усилить закон об иностранцах, а также внести изменения в закон об исследователях и студентах.

В ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге Чехия выступила с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне в пределах той страны, в которой дипломаты аккредитованы.

Власти Швейцарии отменили упрощённую процедуру въезда для дипломатов из России и ввели более строгие правила получения визы.