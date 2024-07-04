Дамаск, 4 июля, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Над сирийской провинцией Хомс российскому лётчику удалось избежать столкновение Ан-30 ВСК РФ с истребителем Typhoon «коалиции», которое могло произойти из-за опасного сближения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Airwolfhound Истребитель Typhoon

Инцидент произошёл 3 июля в период времени с 09:44 до 09:51 над районом Эт-Танф.

После опасного сближения избежать столкновения удалось благодаря высокому профессионализму российского лётчика, своевременно предпринявшему необходимые меры, уточнил Попов.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Сирией произошло опасное сближение американского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата с истребителем Су-35 Воздушно-космических сил России.

ВС России совместно с сирийскими военными отработали учения, в ходе которых были отражены удары противника по пункту базирования «Тартус».