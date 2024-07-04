Хельсинки, 4 июля, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Правительство Финляндии в рамках поправок в закон об иностранцах с 1 сентября 2024 года планирует ужесточить ряд мер, которые касаются въезда в страну. Об этом говорится в опубликованном властями заявлении.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

Отмечается, что Государственный совет на заседании 4 июля предложил президенту Александру Стуббу усилить закон об иностранцах, а также внести изменения в закон об исследователях и студентах.

По мнению инициаторов, новые поправки в законодательство позволят более эффективно предотвращать уклонение от выполнения положений о въезде. Президент страны должен утвердить поправки 5 июля, они вступят в силу 1 сентября.

Таким образом, в законе об иностранцах будет отражена любая возможная ситуация, при которой может быть отказано в выдаче вида на жительство: незаконное пребывание и работа на территории республики, брак по расчёту и другое.

Также будут введены более строгие требования для подтверждения личности беженцев.

Планируются изменения — добавление в шенгенскую информационную систему биометрических данных к информации об отказе о въезде.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия отказывается выстраивать политические отношения с Россией, пока идёт конфликт на Украине, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности.

Комитет парламента Финляндии по конституционному праву 18 июня одобрил законопроект об ограничении приёма беженцев и их выдворении на границе с Россией. Проект поддержали 15 членов комитета, двое выступили против.

20 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что власти страны рассмотрят вопрос о частичном открытии границы с РФ в случае принятия закона о выдворении просителей убежища. Если обеим сторонам удастся наладить сотрудничество, появится возможность для возобновления работы и других пограничных пунктов, заявил он.