Киев, 4 июля, 2024, 23:22 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 4 июля воздушную тревогу объявили в трёх областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Харьковской области в 22:07. В Сумской и Черниговской областях тревогу объявили в 22:25 мск.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине получила повреждения портовая инфраструктура в Одесской области. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Военный объект вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидирован в порту Ильичевск Одесской области. Днём 4 июля в порту Ильичевска раздался взрыв.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 июля уничтожили в небе над российскими регионами четыре беспилотника украинских боевиков.