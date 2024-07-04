Астана, 4 июля, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях ШОС заявил, что, несмотря на текущую ситуацию, конфликт на Украине можно остановить при наличии «прочной мирной основы». Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана.

President.gov.by Реджеп Эрдоган и Александр Лукашенко

Лидеры двух стран обсуждали двусторонние отношения, последствия конфликта на Украине, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган выразил намерение продолжить «искренние контакты» как с Украиной, так и с Россией.

«Президент заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающуюся войну между Украиной и Россией, и что он верит в то, что конфликт можно остановить, если будет создана прочная мирная основа», — говорится в опубликованном сообщении.

По словам Эрдогана, Турция будет продолжать прилагать все усилия для достижения мира между сторонами конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо ещё не могут быть посредниками между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, потому что Киев отвергает любой диалог с Москвой, заявил 4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Украина решительно отвергла мирный план президента России Владимира Путина. Поэтому, добавил Песков, в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не могут быть посредниками в переговорах.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, заявил, что окончательное завершение конфликта на Украине только с помощью посредников вряд ли возможно.

3 июля во время встречи с Путиным в Астане Эрдоган заявил, что Анкара может заложить основу для соглашения о прекращении огня на Украине.