Москва, 4 июля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. На Московской кольцевой автодороге загорелся автомобиль марки «Газель». Известно о двух сгоревших заживо людях, сообщил источник ИА Регнум.

Russianname Горящий автомобиль

ЧП произошло на 18-м километре МКАД. По предварительной информации, автомобиль загорелся после ДТП с грузовиком.

В «Газели» заживо сгорели два человека, ещё один пострадал. Он находится в коме.

Как сообщало ИА Регнум, пять автомобилей столкнулись на 37-м километре Московской кольцевой автодороги 15 июня.

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Марий Эл днём 14 июня три человека погибли и ещё шестеро пострадали. Автобус столкнулся с легковым автомобилем на федеральной трассе «Вятка».