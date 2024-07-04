Москва, 4 июля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Арестованный в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артём Городилов не признаёт вину и намерен настаивать на оправдании.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В ходе допроса Городилов заявил, что к уголовному делу не имеет никакого отношения и в дальнейшем будет добиваться оправдания», — пояснили ТАСС в правоохранительных органах 4 июля.

235-й гарнизонный военный суд отправил Городилова в СИЗО по 19 августа.

Адвокаты заверили, что обжалуют решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, военная контрразведка ФСБ 3 июля задержала в Рязани Артёма Городилова. Офицера доставили в Москву. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Подробности дела не разглашаются. Известно, что особо крупный размер начинается от 1 миллиона рублей.

Артём Городилов находится под санкциями США и других стран.

Главное военное следственное управление СК России попросило суд заключить его под стражу.

24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал. Сообщалось, что Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.