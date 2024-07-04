Москва, 4 июля, 2024, 21:54 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, 5 июля Москве резко ухудшится погода, ожидается ливень, гроза, шквалистый ветер и град, сообщил заместитель столичного градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, слова которого приводятся на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Сильный дождь с грозой и градом будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20–25 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всех суток. Может выпасть свыше половины месячной нормы осадков», — информировал он.

По словам Бирюкова, на улицах организовано дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве второй день подряд побит температурный рекорд.

По его словам, рекордное значение для 3 июля в Москве составляло плюс 32,2 градуса. Днём ранее жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса.

Вильфанд также уточнял, что жара начнёт спадать в выходные. По предварительным расчётам, уже 6 июля температура должна понизиться на 5–7 градусов.