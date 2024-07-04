Москва, 4 июля, 2024, 21:39 — ИА Регнум. В центре Москве на улице Грузинский валзагорелась хозяйственная постройка, площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщила 4 июля пресс-служба столичного главка МЧС в своём Telegram-канале.

МЧС России

«Сообщение поступило о пожаре в Москве, на улице Беговая, дом 2. Горит хозяйственная постройка», — сказано в сообщении.

Позже в МЧС уточнили, что площадь возгорания увеличилась со 100 до 600 квадратных метров. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Также для тушения прибыл пожарный поезд.

В экстренных службах уточнили, что горящий ангар обрушился по всей площади.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня во подмосковном Фрязино начался пожар в бывшем здании научно-исследовательского института (НИИ). Площадь распространения огня составила пять тысяч квадратных метров. В результате случившегося в здании выгорели семь этажей.

О ликвидации пожара стало известно днём 25 июня. Жертвами происшествия стали шесть человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей в пожаре. Ведомство также назвало неисправность проводки одной из возможных причин возгорания.