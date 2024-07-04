Москва, 4 июля, 2024, 21:36 — ИА Регнум. В России стартовал второй сезон конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная», победители которого отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный», сообщила пресс-служба проекта.

IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

Проект, направленный на привлечение талантливой молодёжи в сферу научных исследований, проводится второй год подряд при грантовой поддержке Минобрнауки России. В 2023 году в проекте приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны.

В основе конкурса — тематические треки, связанные с приоритетными направлениями научно-технологического развития России: «Цифровые технологии», «Климат и экология», «Генетика и персонализированная медицина», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Агробиотехнологии», «Новые источники энергии», «Гуманитарный микс».

У каждого трека конкурса свой наставник — ведущий молодой ученый, стратегический партнёр — компания, лидирующая в области науки или производства, символ — персонаж Вселенной Русских Супергероев BY. Вселенную населяют персонажи, выросшие из славянского фольклора, но в современной интерпретации: Яга, Конек, Леший, Пересвет, Заря, Ермак, Горыныч и другие.

«Интересно увидеть проекты нового сезона и поработать с участниками, чтобы их идеи реализовались и вышли на новый уровень», — подчеркнул наставник трека «Цифровые технологии», руководитель научной группы Российского квантового центра «Квантовые информационные технологии», директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Фёдоров.

Под руководством учёных школьникам и студентам предстоит решить кейс-задание от стратегических партнёров проекта. Ими выступают «Росатом», «Норникель», «Сбер», «РЖД», BIOCAD и другие. Во втором сезоне проекта госкорпорация «Росатом» курирует два направления, в том числе новый трек, посвящённый развитию Арктики.

Финалисты конкурса представят свои решения в финале, который пройдет осенью в Москве. 16 победителей — восемь студентов и восемь школьников — отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный».

Зарегистрироваться можно до 21 августа 2024 года на сайте научнаявселенная.рф.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил объединить положительный опыт в сфере молодёжной политики и запустить в этом году новый нацпроект «Молодёжь России». Он также отметил важную роль наставников в воспитании молодого поколения.