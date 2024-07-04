Москва, 4 июля, 2024, 20:57 — ИА Регнум. YouTube-канал «Эмпатия Манучи», который принадлежит российскому актёру и пародисту Вячеславу Манучарову, заблокирован в связи с санкциями Евросоюза против артиста, сообщается в Telegram-канале проекта.

Виталий Белоусов/РИА Новости Вячеслав Манучаров

«Дорогие зрители, в свете последних новостей о персональных санкциях ЕС и любезных просьбах прибалтийских «друзей» наш канал «Эмпатия Манучи» на YouTube только что был заблокирован», — сказано в сообщении.

На момент блокировки канал насчитывал 1,77 млн подписчиков. Сейчас при попытке зайти на страницу канала на YouTube пользователь видит сообщение, что страница не найдена.

Как передавало ИА Регнум, в январе видеохостинг заблокировал канал режиссёра Никиты Михалкова «БесогонТВ». В сообщении, появляющемся на экране при попытке открыть страницу канала, говорилось, что аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний.

Сам Михалков удивился, что программа смогла просуществовать там так долго, учитывая её направленность на разоблачение коллективного Запада. Режиссёр добавил, что его команда была готова к такому исходу, поэтому видео продолжат размещать на других доступных площадках.

В МИД России действия видеохостинга назвали классикой цензуры. Первая поправка к конституции США запрещает федеральному правительству препятствовать кому-либо выражать своё мнение, но они умудрились и её нарушить, заключила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова.