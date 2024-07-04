Москва, 4 июля, 2024, 20:29 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады гвардии полковника Артёма Городилова,подозреваемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

Министерство обороны России. Кадр из видео Артём Городилов

«Избрать в отношении Городилова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 августа 2024 года», — сказано в решении суда.

Городилову вменятся мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, о задержании Городилова стало известно 4 июля. По информации «Коммерсанта», комбрига задержали в Рязани, после чего доставили в Москву. Дело ведёт Главное военное следственное управление СК РФ.

В этот же день главное военное следственное управление СК России попросило суд заключить его под стражу.