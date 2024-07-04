Москва, 4 июля, 2024, 20:59 — ИА Регнум. На площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» 4 июля состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Здоровая, благополучная, счастливая семья как основа развития страны», сообщила пресс-служба ЭИСИ.

Владимир Федоренко/РИА Новости

По словам модератор круглого стола доцента Финансового университета при правительстве РФ Павла Данилина, крепкая семья занимает главное место в системе ценностей россиян.

«Это показывает укрепление традиционных ценностей в обществе. Как говорит президент, сбережение народа и возрождение традиционной семьи — это условия выживания нашей страны и цель, на достижение которой нужно не жалеть никаких ресурсов», — сказал он на старте обсуждения.

Заместитель директора департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семёнова рассказала о нацпроекте «Семья». По её словам, ключевая задача — создать условия, чтобы семьи принимали решение о рождении еще одного ребенка.

«Подходом в формировании нацпроекта «Семья» должен стать лозунг «плюс один ребёнок в каждой семье», — отметила она.

К созданию нацпроекта «Семья», подчеркнула она, Минтруд подходит не с «пустыми руками». Так, принято решение о продлении мер по улучшению жилищных условий: это и выплата при рождении третьего ребёнка в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, а также семейная ипотека.

Кроме того, введено единое пособие, действует механизм социального контракта. На его реализацию по решению президента будут выделены дополнительные средства до 2030 года.

«И в целом благодаря тем решениям, которые были приняты, был достигнут исторический минимум по уровню бедности — это 7,5%», — рассказала Семёнова.

Ещё одна важная задача нацпроекта «Семья», по её словам, — создать условия для того, чтобы благополучие многодетных семей увеличивалось, а число многодетных семей, входящих в категорию бедных, уменьшалось и чтобы этот показатель был не выше 12%.

В свою очередь начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк информировала, что особое внимание сегодня уделяется семьям участников СВО.

Она рассказала, что эти семьи находятся под опекой государства, члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО, могут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы, детей всех участников СВО, включая добровольцев, будут в приоритетном порядке принимать в школы и детские сады по месту жительства. Также у них будет право на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря.

Забота о семьях со стороны государства проявляется не только в законодательных решениях или разработке новых программ, но и в реализации креативных проектов, направленных на популяризацию семейных ценностей.

Флагманским по праву является проект «Это у нас семейное». Это масштабный конкурс, организованный на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Основная задача, которая стояла перед проектом «Это у нас семейное», заключалась в том, чтобы объединить семьи через общие дела и сделать это в формате игры. Итого, почти 600 тысяч человек были зарегистрированы в конкурсе, это больше 102 тысяч семейных команд. 300 семей примут участие в финале, который пройдёт в Мастерской управления «Сенеж» уже в эти выходные», — отметила заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

То, что сейчас сделано в России в рамках семейной политики, не имеет аналогов ни в советском опыте, ни в опыте зарубежного строительства социальных государств, подчеркнул член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Российский лидер подчеркнул, что большая семья должна стать нормой и ориентиром.