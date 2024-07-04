Москва, 4 июля, 2024, 20:06 — ИА Регнум. В Москве в рамках международной выставки-форума «Россия» обсудили развитие экосистемы непрерывного образования.

Общество «Знание»

2 и 3 июля на выставке прошел первый Форум непрерывного образования. За этот период его успели посетить более 1000 гостей из разных регионов страны. Организаторами нового просветительского проекта стало общество «Знание» и Центр знаний «Машук».

Во время проведения дискуссий и стратегических сессий участники мероприятий обсудили вызовы и перспективы развития дополнительного образования в различных отраслях экономики.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль заявил, что на форуме выступило более 100 спикеров.

«Нам удалось объединить на одной площадке государственных деятелей, учителей и преподавателей, представителей бизнеса и многих других экспертов — всех, кто развивает российское непрерывное образование и делает всё для того, чтобы оно было на высоком уровне», — отметил он.

Все основные события мероприятия проходили на нескольких площадках ВДНХ. Так, например, на одной из них проходила дискуссия «Непрерывное образование в России: сотрудничество государства и бизнеса». Одним из спикеров этого мероприятия стал первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Основной темой дискуссии была роль дополнительного образования в реализации национальных целей страны. Также участники мероприятия обсудили взаимодействие государства и бизнеса, которое может выступать в качестве двигателя развития непрерывного образования.

Отмечается, что всего в программу первого Форума непрерывного образования вошло более 15 событий. В ходе них некоторые из участников наметили перспективы для дальнейшего сотрудничества, а также сформировали планы по развитию сферы дополнительного образования.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня на Международной выставке-форуме «Россия» началась приёмная кампания в вузы и колледжи. А 26 июня выставку посетил 17-миллионный гость. Ему торжественно вручили сертификат на трёхдневное путешествие в Нижегородскую область.

Также пресс-служба выставки сообщила, что церемония закрытия выставки состоится 6 июля. На ней выступят певцы SHAMAN, Олег Газманов, Григорий Лепс, а также другие исполнители.