Москва, 4 июля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Государственный визит президента России Владимира Путина останется в повестке, однако конкретные даты поездки на данный момент не согласованы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Нет, по дипломатическим каналам будет согласовываться дальше», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, согласованы ли сроки визита президента РФ в Турцию.

Вместе с тем Песков добавил, что тема визита останется в повестке.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с государственным визитом в самое ближайшее время. В свою очередь, Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил 6 мая, что визит Путина в Турцию остаётся в повестке дня и входит в число внешнеполитических приоритетов. Он подтвердил, что визит Путина в Турцию готовится. Конкретные даты ещё не согласованы, но будут обсуждаться в ближайший период.

7 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что визит Путина в Турцию откладывается из-за несовпадения графиков с турецким коллегой, но подготовка к таким контактам ведётся постоянно.

В апреле Эрдоган заявил, что дата визита в Турцию Путина пока не определена. Он выразил надежду на то, что дату встречи определят как можно скорее.

В начале марта администрация президента Турции заявила о начале подготовки визита Путина. Песков также подтвердил, что встреча глав двух государств готовится.