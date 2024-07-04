Москва, 4 июля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина насыщенный график в пятницу, 5 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«Завтра у президента насыщенный рабочий график», — сказал представитель Кремля.

Песков также пообещал своевременно проинформировать журналистов о рабочем графике президента.

Как передавало ИА Регнум, 3 и 4 июля российский лидер принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. В первый день саммита Путин провёл переговоры с президентами Турции, Монголии, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии, председателем КНР, а также с премьер-министром Пакистана.

4 июля состоялись переговоры Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера. На встрече Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться, несмотря на результат предстоящих выборов президента в Иране.

Президент России и другие лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию. В этом документе страны-участницы отразили свои подходы к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня.