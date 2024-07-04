Астана, 4 июля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина на полях саммита ШОС не было содержательной беседы с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщил 4 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владислав Ногай/ТАСС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Он уточнил, что Путин и Гутерриш поприветствовали друг друга на полях Шанхайской организации сотрудничества.

Генсек ООН Гутерриш 3 июля прибыл в Астану для участия в саммите ШОС. Сообщалось, что он посетит Алма-Ату и встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Песков, в свою очередь, уточнял ранее, что в Астане у российского лидера может состояться короткая встреча Гутерришем.

В первый день саммита, 4 июля, Владимир Путин провёл переговоры с президентами Турции, Монголии, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии, председателем КНР, а также с премьер-министром Пакистана.

4 июля состоялись переговоры Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера, а также прошла встреча с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.