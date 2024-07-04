Москва, 4 июля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. «Сбер» и Московский инновационный кластер проводят бесплатную образовательную программу подготовки бизнес-ангелов «Венчурная академия. Сибирь» в регионах России. Слушатели программы изучат основы венчурного инвестирования, узнают, как выбрать стартап и оценить риски вложений, подготовить инвестиционное соглашение, организовать и синдицировать сделку.

Пресс-служба «Сбера» Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

В первом потоке приглашаются к участию предприниматели, начинающие инвесторы и топ-менеджеры крупных компаний Сибири. До конца года программу планируется тиражировать на другие регионы страны.

«Несмотря на то, что в регионах сосредоточен 91% населения страны и 55% стартапов создаются именно в регионах, нестоличные стартапы получают всего 15% инвестиций», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, сейчас наступило подходящее время переломить этот тренд. «Наша задача — открыть для активных инвесторов в регионах альтернативный способ приумножения капитала и диверсификации активов, привлечь внимание к инвестициям в технологии и тем самым развивать этот сектор экономики в стране», — подчеркнул топ-менеджер.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома добавила, что на сегодняшний день есть большой интерес в формировании региональных венчурных сообществ и развитии компетенций участников рынка. «Поэтому мы приняли решение транслировать свой опыт и экспертизу, предоставить необходимый инструментарий и тем самым мотивировать региональных инвесторов внести свой вклад в укрепление технологического суверенитета страны», — сказала она.

К участию в «Венчурной академии. Сибирь» приглашаются инвесторы, заинтересованные в развитии компетенций в сфере инвестирования в технологические компании. По итогам обучения новые венчурные капиталисты могут сразу приступить к практике — как потенциальные инвесторы принять участие в питч-сессиях, где стартапы представляют высокотехнологичные решения и привлекают под их развитие инвестиции.