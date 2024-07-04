Москва, 4 июля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Введение Евросоюзом импортных пошлин на китайские электромобили свидетельствует о том, что Китай становится мировым лидером в этой сфере. Такое мнение 63 июля корреспонденту ИА Регнум высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя введение Евросоюзом временных предварительных компенсационных пошлин в размере до 37,6% на электромобили из Китая.

VCG/Visual China Group/ТАСС

В заявлении Еврокомиссии указано, что размер пошлин для основных автопроизводителей составит от 17,4% до 37,6% от стоимости их продукции. Временные пошлины будут действовать до четырех месяцев, в течение этого срока должно быть принято окончательное решение путём голосования государств-членов Евросоюза.

«Китай производит действительно интересные автомобили, которые имеют свою серьёзную клиентскую базу. И эту нишу Китай расширяет высокими темпами, поскольку производство электромобилей является одной из приоритетных отраслей развития его экономики. Спрос на китайские электромобили увеличивается», — подчеркнул Твердохлеб.

Он высказал мнение о том, что увеличение пошлин в ЕС может стать косвенным фактором, подтверждающим качество этих автомобилей, на который европейские потребители могут отреагировать. Скорее всего они не откажутся от китайских электромобилей, так как они завоёвывают всё большую популярность.

По его словам, пошлины вводятся для того, чтобы снизить конкурентный потенциал Китая. Однако китайское руководство сможет на это отреагировать, оно научилось реагировать на подобное санкционное давление. Китай сможет оптимизировать расходы на производство этих автомобилей и найти инструменты для этого, уверен эксперт.

«Это может подстегнуть китайский автопром к разработке ещё более интересных технических и технологических решений. Введение пошлин не даст тот результат, на который рассчитывают в ЕС, на фоне того, как развивается эта отрасль в КНР», — добавил экономист.

Как передавало ИА Регнум, ранее доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов заявил, что китайские производители имеют большие шансы занять значительную долю мирового рынка электромобилей. Популярность китайский автопром также набирает в странах Европы — Великобритании, Германии, Бельгии.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. В начале встречи оба лидера пожали руки и отметили, что рады видеть друг друга.

Российский лидер заявил, что отношения России и Китая переживают наилучший период в своей истории, выстраиваясь на принципах равноправия.

Он также заявил, что Москва поддерживает Пекин в защите его интересов и прав. Глава государства выступил против вмешательства во внутренние дела Китая извне.

Ранее российский лидер подчеркнул, что российско-китайское партнёрство надёжно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов.