Москва, 4 июля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС рассказал о просьбе Запада прекратить огонь, когда российские войска были у Киева в 2022 году.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнёров прекратить огонь, прекратить боевые действия», — сказал он.

По словам российского лидера, Россию попросили отвести войска с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения.

«И мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договорённости, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно», — подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что прекращение боевых действий на Украине без достижения договорённостей невозможно. Украина должна согласиться на такие шаги, указал глава России, которые были бы необратимы и при этом приемлемы для РФ.

Также на встрече в формате ШОС+ Путин подчеркнул, что именно Украина отказалась от переговоров по урегулированию, причём сделала это публично и по прямому указанию Великобритании и США.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Владимир Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине. Глава государства назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций.

Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.