Москва, 4 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Разработанный «Сбером» GigaChat может изменить правила игры в достижении максимальной удовлетворенности клиента. Об этом заявил на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Пресс-служба Сбера Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

«С появлением чата GPT произошла революция: выигрывать стали те, кто использует большие языковые модели в своей конкуренции», — пояснил топ-менеджер. Он отметил, что сегодня нет возможности скачать качественную большую языковую модель из open source, так как она обучена на других ценностях и не может быть релевантна для российской специфики. Так «Сбер» построил свою модель, куда вкладываются большие инвестиции.

«GigaChat позволит быть геймченджером для достижения максимальной удовлетворенности клиента, человека», — сказал Ведяхин. Он подчеркнул, что в «Сбере» готовы продавать его для всех финансовых институтов, которые в этом заинтересованы.