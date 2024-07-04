Москва, 4 июля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Только благодаря IT-технологиям и искусственному интеллекту есть возможность предложить решение для конкретного человека с релевантным продуктом. Об этом заявил на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Пресс-служба Сбера Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

По словам топ-менеджера, на сегодняшний день идет большая конкуренция за клиентский, человеческий опыт. «Невозможно быть релевантным без применения ИИ. Только благодаря IT-технологиям и искусственному интеллекту можно для конкретного человека предложить решение лично его ситуации с релевантным продуктом», — сказал Ведяхин.

Первый зампред банка добавил, что таким способом решение предлагается без навязывания, чтобы человек согласился его использовать. «Везде, где внедряется ИИ, наблюдаются резкие значительные улучшения, в том числе для финансового результата», — заключил он.