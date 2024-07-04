Москва, 4 июля, 2024, 20:39 — ИА Регнум. В мировой экономике через объединения БРИКС и ШОС формируются перспективные экономические зоны, нуждающиеся в соответствующих инструментах расчёта. Такое мнение 4 июля корреспонденту ИА Регнум высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя предложение Ирана обсудить создание единой валюты ШОС.

Александр Демьянчук/РИА Новости

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании Шанхайской организации сотрудничества в Астане предложил серьёзно обсудить введение единой валюты ШОС, основанной на прорывных технологиях.

Твердохлеб отметил, что идея о создании коллективной единой валюты не нова. Этот вопрос уже обсуждается в рамках БРИКС.

«Предложение Ирана о создании коллективной валюты — здравая идея на фоне беспрецедентного санкционного давления Запада на ряд стран, в том числе на Иран и Россию. Создание такого инструмента для взаимных расчётов, как единая валюта, — правильная идея. Она уже показывает свою эффективность. Переход на расчёты в национальных валютах по внешнеэкономическим контрактам оказал существенное позитивное влияние на укрепление национальных валют, в том числе на рубль», — подчеркнул экономист.

По его словам, на сегодняшний день в мировой экономике наблюдается формирование эффективных и перспективных экономических зон через политические и экономические объединения БРИКС и ШОС. Эти объединения нуждаются в соответствующих инструментах расчёта. Выбор иного инструмента, отличного от традиционных, таких как доллар или евро, снижает авторитет этих валют и делает их менее привлекательными для стран в качестве резервных валют и инструментов расчётов. Эта тенденция будет только усиливаться, добавил Твердохлеб.

Если Запад продолжит проводить свой экономический и политический курс, ситуация для него может стать плачевной. Авторитет доллара в настоящее время в основном держится на военно-политической мощи США, которая постепенно снижается. Доллар и евро становятся токсичными, и их токсичность только возрастает, подчеркнул эксперт.

«Потенциал стран — членов ШОС и БРИКС, находящихся под санкциями Запада, достаточно высок. Они сформировали самодостаточную экономическую зону и успешно развиваются. Эти объединения могут стать лидирующим экономическим союзом», — отметил экономист.

Как передавало ИА Регнум, исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании Шанхайской организации сотрудничества в Астане отметил, что одним из важнейших шагов, направленных на усиление роли ШОС в мире и в регионе, может стать укрепление экономического сотрудничества между участниками объединения. Мохбер подчеркнул, что к этой сфере относится расширение использования национальных валют или создание общей валюты, основанной на прорывных технологиях.

Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. Лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества утвердили итоговую декларацию по итогам заседания в Астане.

В ходе выступления президент России Владимир Путин заявил, что в Астанинской декларации объединения отражены подходы стран-участниц к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня. Он отметил, что в документе дополнительно высвечена приверженность членов ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка.

Участники саммита также подписали пакет документов, в который вошли соглашения о противодействии терроризму и сепаратизму, распространению наркотиков, развитии сотрудничества в сферах энергетики, туризма, охраны окружающей среды.