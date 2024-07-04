Москва, 4 июля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Ежемесячная социальная выплата мобилизованным не будет начисляться в случае самовольного оставления воинской части или места военной службы. Это следует из опубликованного на сайте правовой информации приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Министр обороны РФ Андрей Белоусов

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определённый приказом командира воинской части, руководителя организации Вооружённых сил Российской Федерации, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу», — сказано в приказе.

Как передавало ИА Регнум, президент РоссииВладимир Путин 28 июня подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО. Глава государства также поручил правительству в двухмесячный срок определить порядок осуществления компенсации военным-контрактникам.

Путин поручил осуществлять ежемесячную компенсацию в том числе в случае, если военнослужащие выведены из состава воинских частей для восстановления или обучения не более чем в течение трёх месяцев, находятся на лечении не более одного месяца, находятся в основном отпуске не более 30 суток, направлены в служебные командировки в течение не более 10 суток. Указ вступил в силу 1 июля 2024 года.