Москва, 4 июля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Останкинский суд Москвы приговорил гражданина США и РФ 32-летнего Роберта Вудлэнда к 12,5 года колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в своём официальном Telegram-канале.

Кадр из видео Роберт Вудлэнд

Как указано в публикации, он осуждён по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере).

«Забрал в тайнике-закладке крупную партию наркотического средства — мефедрон (4-метилметкатинона) общей массой не менее 46,91 г. Наркотик он перевез в квартиру на ул. Широкой в г. Москве, где расфасовал в 49 свертков для дальнейшего незаконного сбыта», — следует из сообщения.

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Отмечается, что Вудлэнд был задержан при попытке размещения наркотиков, а сами вещества были изъяты из незаконного оборота.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня в Таиланде полиция задержала россиянина по подозрению в распространении наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов обыскали его комнату и нашли множество видов наркотиков.

Ранее в Москве неизвестные устроили наркошоп на мемориале эстрадному певцу Иосифу Кобзону.