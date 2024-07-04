Сочи, Краснодарский край, 4 июля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Туристка из Ростовской области погибла из-за сошедшей лавины во время прогулки по территории Сочинского национального парка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Несчастный случай произошёл 30 июня. На территории Сочинского национального парка на высоте 2200 метров на 29-летнюю уроженку Ростовской области упала глыба льда до 2 кубических метров», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 29-летняя Кристина Лиленко отправилась вместе с мамой на прогулку по экомаршруту «Альпийские луга» на курорте Красная поляна. В этот момент со склона начали скатываться огромные глыбы льда, которые накрыли идущих по тропе женщин.

Кристина Лиленко получила сильнейшие травмы, её госпитализировали, однако спасти девушку не удалось. Ночью 1 июля пострадавшая скончалась, накануне её похоронили в родном городе Азове.

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По предварительным данным, вторая пострадавшая жива, она отделалась синяками и ссадинами. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сам маршрут закрыт на время проверки, добавили в пресс-службе МЧС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на группу туристов сошла лавина в районе перевала Красноармейского. Девять человек спаслись, ещё два члена группы пропали. Туристы безуспешно пытались разыскать пропавших, обратились к спасателям.

В начале сентября 2022 года на вулкане Ключевская сопка погибли девять туристов. Несколько человек из группы сорвались при восхождении на высоте 4158 метров и погибли, спасти оставшихся не могли из-за плохих метеоусловий. В живых остались три человека, которые спустились до отметки 3300 метров.