Москва, 4 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании под руководством зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по вопросам комплектования ВС РФ обсудил повышение эффективности отбора в ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В ходе работы был обсуждён комплекс конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности отбора кандидатов на военную службу по контракту в текущем году», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Во время совещания Медведев сообщил, что порядка 190 тысяч граждан России заключили контракт с Минобороны с начала 2024 года. По его словам, среднесуточный темп набора в объединённую группу войск составляет около тысячи человек.

На совещании также присутствовали полномочные представители президента России в федеральных округах, а также главы регионов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 июня подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО.

Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске 14 июня заявил, что в зоне специальной военной операции находятся почти 700 тысяч российских военных. Глава государства призвал в первую очередь беречь на СВО людей, а не только боекомплект.