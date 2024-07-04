Астана, 4 июля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в конце дня в Астане, где прошёл саммит ШОС, провели встречу, сообщает 4 июля Telegram-канал «Пул Первого».

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

На кадрах, опубликованных каналом, лидеры двух стран идут вместе.

«Президент (Лукашенко) по окончании заседания работу продолжил. А вот и разгадка, с кем была финальная встреча этого крайне насыщенного рабочего дня», — прокомментировал канал.

Как передавало ИА Регнум, также 4 июля состоялись переговоры Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера. На встрече Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться, несмотря на результат предстоящих выборов президента в Иране.

Днём ранее Путин провёл переговоры с президентами Турции, Монголии, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии, председателем КНР, а также с премьер-министром Пакистана.

Президент России и другие лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию. В этом документе страны-участницы отразили свои подходы к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня.