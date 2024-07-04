Астана, 4 июля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Российско-турецким отношения помогает политическая воля президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган

«Кто нам мешает — хорошо известно, но политическая воля господина Эрдогана помогает», — отметил Путин.

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