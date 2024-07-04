* Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность)

Астана, 4 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) является союзником России в борьбе с терроризмом, заявил 4 июля президент РФ Владимир Путин.

EPA/ТАСС

По его словам, движение «Талибан» взяло на себя определенные обязательства и «в целом есть вопросы, которые требуют постоянно внимания и внутри страны, и международного сообщества, но в целом, необходимо исходить из того, что это движение контролирует власть в Афганистане».

«И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом», — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключения движения «Талибан» из списка запрещённых организаций. Как отметил позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, талибы сейчас являются реальной властью в Афганистане. России и странам Центральной Азии небезразлично то, что происходит в этой стране, добавил он

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 28 мая отметил, что Москва близка к установлению полноформатных отношений с талибами. Политик напомнил, что в начале века российский сторона рассматривала «Талибан» в качестве террористической организации, считая США партнёром в борьбе с экстремизмом.