Астана, 4 июля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Введение единой валюты на пространстве Союзного государства России и Белоруссии возможно, но говорить об этом преждевременно, заявил президент России Владимир Путин 4 июля по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Он отметил, что разделяет позицию белорусского президента Александра Лукашенко: отношения двух стран в сфере экономики необходимо как следует укрепить.

«В целом никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать. Надо же, чтобы мы для этого созрели экономически», — сказал Путин.

Российский лидер заявил то же самое и в отношении перехода к единому парламенту. По его словам, общий парламент — вопрос времени. Экономические задачи, в том числе создание базы для сближения двух стран, остаются в приоритете для Союзного государства.