Астана, 4 июля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Создание единого парламента Союзного государства России и Белоруссии является вопросом времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

РИА Новости/Сергей Савостьянов

По словам Путина, перед Союзным государством в приоритете стоят экономические задачи, включая создание базы для сближения двух стран.

«У нас работают и межпарламентские структуры, межправительственные. Нужно ли сейчас переходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента? Это вопрос времени», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в конце января Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора и создании Союзного государства на 2024–2026 годы. Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства, который состоялся в понедельник в Санкт-Петербурге.

В апреле 2023 года Владимир Путин заявил, что Союзное государство (СГ) является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также отметил, что Союзное государство России и Белоруссии укрепляет их оборонный потенциал.