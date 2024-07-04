Астана, 4 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал позицию стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) против милитаризации космоса сигналом для всего мира.

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«Мы в декларации согласовали — и в других документах это проходит, — что все страны Шанхайской организации сотрудничества выступают против размещения любого оружия в космосе», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в Астане.

Российский лидер подчеркнул, что это сигнал для всего остального мира по поводу того, как ШОС относится к милитаризации космического пространства.

Ранее газета The New York Times написала, что Пентагон собирается создать систему средств, способную защищать американские спутники в космосе и атаковать аппараты других стран в случае конфликта. Уточнялось, что подробности этой программы засекречены, однако в минобороны США начали признавать, что поле битвы всё больше сдвигается в космос.

В феврале президент России выразил недоумение в связи с шумихой на Западе из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Глава государства подчеркнул, что российская сторона всегда была против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.

Общественный деятель и популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов заявил ИА Регнум, что США постоянно разворачивают дискуссию об угрозах милитаризации космоса под предлогом якобы исходящих от их оппонентов угроз. Эксперт отметил, что на самом деле Вашингтон таким образом просто пытается компенсировать свои неудачи «на земле».