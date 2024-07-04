Москва, 4 июля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Главное военное следственное управление СК России попросило суд заключить под стражу командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артёма Городилова по делу о мошенничестве, сообщили 4 июля в пресс-службе 235-го военного гарнизонного суда.

Министерство обороны России. Кадр из видео Артём Городилов

«В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Городилова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили там.

Полковнику Городилову вменяется мошенничество на сумму не менее одного миллиона рублей, ему грозит до 10 лет колонии.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая стало известно о задержании начальника управления департамента Минобороны по обеспечению оборонного заказа Владимира Вертелецкого по подозрению в получении взятки. Тогда же появилась информация об аресте замглавы Генштаба, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерала Вадима Шамарина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере 36 млн рублей, 13 июня выразил готовность активно сотрудничать со следствием.

Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере в середине мая возбудили против начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Во время обысков у него нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. Защита обжаловала арест.