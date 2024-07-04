Москва, 4 июля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Полная финансовая изоляции России возможна только в случае, если российские товары не будут нужны мировому рынку, заявила 4 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Эльвира Набиуллина

«Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта», — сказала она.

Глава Центробанка РФ подчеркнула, что пока они нужны, платежи проходят, а экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке.

Также она отметила, что повышение ключевой ставки будет предметом обсуждения на предстоящем в июле заседании ЦБ России.

«Последние данные показывают, что мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз, проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Но и, конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки», — уточнила глава Банка России.

Ранее председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки до 17 или 18% годовых.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 7 июня четвёртый раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

При этом финансовый регулятор не исключил, что на следующем заседании повысит её. ЦБ стремится стабилизировать инфляцию на уровне 4% годовых, что требует сохранения жёстких денежно-кредитных условий в экономике дольше, чем прогнозировалось в апреле.