Коркино, Челябинская область, 4 июля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Судебные приставы города Коркино Челябинской области передали Министерству обороны России три легковых автомобиля, которые были конфискованы у их владельцев за езду в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Сергей Фадеичев/ТАСС

По данным федеральной службы, иномарка Opel Astra принадлежала 38-летней женщине, которая была дважды поймана за рулём в нетрезвом состоянии. Помимо этого, она водила без прав, за что получила административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

«ВАЗ-21 093» владел 35-летний водитель, который сел за руль в нетрезвом виде спустя девять дней после покупки авто. Машину он зарегистрировать не успел, и во время остановки сотрудниками ДПС на руках у нарушителя был лишь договор купли-продажи. В августе 2022 года мужчину первый раз привлекли к административной ответственности за вождение в пьяном состоянии. За повторное нарушение в апреле 2023 года ему уже была вынесена уголовная статья.

34-летний хозяин «ВАЗ-21 112» первый раз был остановлен пьяным в июне 2021 года. За это он выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей и был лишён прав на полтора года. Второй раз он нарушил закон в ноябре 2023 года.

В отношении всех перечисленных граждан были заведены уголовные дела по статье о повторном управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил им обязательные работы от 220 до 260 часов, а также конфисковал их автомобили на нужды спецоперации, добавили в пресс-службе судебных приставов.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля правительство России поддержало передачу конфискованного оружия в зону СВО. Речь идёт об оружии и боеприпасах к нему, которые были изъяты, конфискованы или добровольно сданы собственниками на уничтожение.